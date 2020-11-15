校園霸凌事件層出不窮，一名女網友於臉書社團分享一段自身故事，她表示就讀國小二年級時，曾得過全學年第一名的榮譽，不料，卻因她一個無心的動作，遭老師帶著全班霸凌「不要臉」，讓她從此之後留下了陰影，甚至不敢再求好的表現。

原PO於臉書《爆系故事館》分享兒時故事，她從破舊的筆記本中，翻到國小時一、二年級的獎狀，獎狀上頭正是她於民國66年、67年間，曾榮獲全學年第一名的獎狀，本是件開心的事，但卻勾起她不難過的回憶，「看到這幾張獎狀，某個慘痛的回憶又浮現在腦海，因它曾經造成我幼小心靈極大的受創……。」

她娓娓道出事件始末，她表示國小二下時，得到全學年第一名，當日也開心地拿到獎狀，而那幾天正逢期末考的日子，大家都欣喜地期待暑假，因此可以不用帶書包上學。中午放學時，她便領著獎狀在校門口等待媽媽前來接她，順便分享這份喜悅。由於，日正當中氣溫相當高，校門又無任何遮蔽物，讓她汗如雨下，便無意識地將獎狀當成扇子散熱。

這一幕卻被班導師給撞見，隔日，便於早自習的時間，將她叫到講台上，並用相當嚴厲的語氣責罵「蔡XX非常不要臉，是一個非常驕傲的同學，她昨天放學不回家，拿著獎狀在校園到處炫耀，大家現在把手指舉起來指著她，大聲笑她，越大聲越好！」老師更在當下抓住她的胳膊，開始用力揮她巴掌，她不知道被打了幾下，只記得再回到座位上時，雙頰已痛到麻木沒知覺。

這樣的經歷，卻讓她就此留下一輩子的陰影，不敢再求有任何表現、再也沒有得過前3名，甚至害怕再看到獎狀。她感嘆「校園霸凌只限於學生與學生間嗎，其實不只！老師常常就是帶領霸凌的始作俑者。雖然是40幾年前的往事了，但真的好心疼當時小小年紀無助的我，這種站在講台上的凌遲，終身難忘。」

(中時新聞網)