台南市警五分局副分局長朱恩銳澄清警方有受理，無吃案情況。（程炳璋攝）

王姓被害者去年3月遭擄人勒贖，坐在椅子上手部被膠帶綑綁的影像。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方再傳吃案風波，王姓民眾6月到台南市警5分局報案友人因債務糾紛遭到擄人勒贖，並被凌虐，卻未收到報案三聯單。台南市警5分局澄清，報案人6月陳述案情不明，依規定開出受理案件登記表，11月王男再到警局明確通報，即開立三聯單並將案件轉給白河警分局偵辦。

王姓民眾6月間到警5分局和緯派出所報案，聲稱從友人處得知1名33歲王姓男被害者最近因積欠債務，今年3月間遭討債者拘禁在某處辦公室內毆打、恐嚇，報案人出示王姓被害者遭凌虐、並拍下裸照照片，聲稱因一直沒有王姓被害人下落，感到擔心。警方當時因王男對案情陳述模糊，僅開出受理案件登記表。

報案經半年無下落，報案人見到台南發生某大學馬國女學生命案事件，質疑警方吃案，11月6日再度到警局，指稱上次報案未收到三聯單，警方這回立刻開出妨害自由三聯單。

警方澄清，報案人6月交代案情的時間、地點都不對，包括案件實際發生是去年3月，報案卻稱是今年3月，也說不出擄人地點。當時警方仍有受理，根據受理Ｅ化報案規定，開出登記表而非三聯單。

王男11月再報案，才說出陳嫌將人從東山區抓到仁德區凌虐。警方受理，將案件轉移給管轄的白河警分局偵辦。

白河警分局接獲案件，已傳喚陳嫌在內的3名嫌犯到案說明，警方表示，嫌犯坦承作案，目前反而是找不到王姓被害人出面。

據了解，王姓被害者不願出面，是因目前正因詐欺通緝逃亡中，全案是否是因追債不成，轉而報案透過警方找人，尚待檢警調查釐清中。

(中時 )