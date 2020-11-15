台新銀行向警方報案，指行內有理專挪用客戶錢財達3億元後神隱。刑事局幹員凌晨將涉案的周姓理專緝捕到案，初步清查他在該行任職10年間，A了客戶錢後都將其匯至自己親友、他人名下，製造「斷點」後再匯回給自己花用。警訊時，他向幹員坦承將別人的錢拿去玩期貨指數，但已賠光，此外也買了保時捷、賓士等名車。

警方調查，周男（41歲）自2010年6月至台新任職「財務理專」後，藉由推銷基金、股票、債券及其他衍生性金融商品，或以「能私下協助投資」名義，要求客戶於多張空白出款表單簽名，之後再私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，來掩飾犯罪所得，初估約得手3億元。

東窗事發後，周男避不出面，藏匿在新北市某處，銀行也於日前報案，並向金管會通報。警方今凌晨掌握其行蹤後，持拘票將其緝捕到案，並在現場查扣銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批等贓證物，另也查扣了他的賓士名車。

警訊時，周男向警方坦承，這些年自己相當沉迷期貨指數，但總是投資不利，才想到挪用客戶的錢「加碼」想扳回，但卻愈輸愈多成了錢坑，此外，也有部分錢財被他拿去購買保時捷、賓士等，但有些車已變賣，好再投入期指投資。警方訊後，將全案依業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)