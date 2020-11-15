2020企業女壘聯賽總冠軍戰第7戰今（15）日在台北市青年公園棒球場進行，福添福嘉南鷹隊延續G6的打擊火力，以6比1擊敗新世紀黃蜂，系列賽4勝3敗登上總冠軍寶座，這也是嘉南鷹隊史第3冠。

這場比賽黃蜂在1局上就展開攻勢，林鳳珍左外野陽春全壘打，取得1比0領先。不過嘉南鷹馬上展開反撲，1局下張嘉芸、李思詩連續安打，張嘉芸上三壘，再藉林志霙內野滾地球得分扳平比數，李思詩則攻上二壘。

邱安汝在總冠軍賽拿下4勝1敗，居功厥偉，獲選系列賽MVP。（黃世麒攝）

接著柯佳慧敲安打，李思詩回本壘得分，柯站上二壘，老將江慧娟也敲出安打，送回柯佳慧。黃蜂趕緊換上洋投卡爾森（Caisey Carson）後援，之前拿下2勝的朱怡珊此役失常，只先發0.2局就退場，而這半局嘉南鷹共擊出5支安打，攻下3分，反而以3比1逆轉超前。

4局上嘉南鷹先發投手邱安汝突然不穩，送出3次四壞球，不過緊要關頭仍靠堅強的守備力保不失分。躲過失分危機後，嘉南鷹攻勢又起，4局下楊依婷二壘打，張嘉芸敲一壘打送回楊依婷，這場比賽張嘉芸4打數4安打「猛打賞」演出，而她也是總冠軍賽的安打王（13安）。

接著李思詩揮出深遠二壘打，張嘉芸連跑三個壘包得分。林志霙再補上一壘打，這半局嘉南鷹攻下3分大局，也打退卡爾森，黃蜂讓朱怡珊再回場上投球，雖仍被柯佳慧敲安打，但未再失分。

嘉南鷹先發投手邱安汝表現穩健，除了首局上挨轟失1分，接下來有效壓制黃蜂打擊，投完5局退場，只被擊出2支安打；柯夏愛後援最後2局也未失分，終場嘉南鷹就以6比1擊敗黃蜂奪冠。邱安汝拿下勝投，也是她在總冠軍系列賽的第4勝（1敗），獲選系列賽MVP。

(中時 )