衛福部長陳時中今（15）日出席《2020年第六屆慈濟論壇─未來地球與綠色行動》論壇擔任主持人（王揚傑攝）

衛福部長陳時中今（15）日出席《2020年第六屆慈濟論壇─未來地球與綠色行動》論壇擔任主持人，會前陳時中接受訪問時，媒體問新冠肺炎確診病例案599於檢疫期滿，隔天搭乘高鐵返家途中才接獲確診通知，對此陳時中說明，個案她已是居家檢疫完畢，檢測第一次雖然是陰性，但覺得試紙好像不精確，所以又做第二次，判定是陰性，所以流程上就應該讓人家離開。第二天有新的試劑來，因為第一次檢測有註記檢體有疑問，雖然經過第二次驗證認為陰性，不過因為前端有疑問，所以檢體又再驗一次，結果Ct值到33，所以趕快緊急召回。

媒體追問，以後若檢測有疑慮，是否先不要讓檢疫的人回去？陳時中表示，因有做過第二次，判定是陰性，所以兩次的程序是完整的，至於未來類似情況可能會愈來愈多，隨著病毒的多變性，加上檢驗試劑進步，相關情況會和專家研議，因應這樣的情況。

陳時中說，不過從最近來看，大概Ct值27以上，其實病毒能夠培養就很少了，到32唯一有一個案子，大概都27以下才培養得出來，超過32有傳染性有活的病毒可能性已經很低，另外在症狀發生後10天，超過10天後，病毒也培養不出來，所以在居家檢疫14天，加上Ct值的判讀，這樣的管制方式應該還算是安全。

此外，媒體詢問大陸冷凍食品檢驗出新冠病毒，未來進口是否將採取檢驗？陳時中表示，從冷凍食品檢驗出來大部分都是中國的個案，我們不敢掉以輕心，所以現在已經請食藥署對相關冷凍物流抽測，能夠就本土的資料來待變，未來的防疫措施才會更落實。

(中時 )