世界最棒的咖啡館就在台灣！國外旅遊網站Big 7 Travel昨天(14日)公布最新「2020全球50間最棒咖啡館」，冠軍就是在台北華山文創園區附近的興波咖啡，不僅是全台唯一入榜的咖啡館，還2度摘下世界最佳咖啡館冠軍寶座。

《Big 7 Travel》官網指出，第一名的興波咖啡(Simple Kaffa)，是由前台灣和世界咖啡師冠軍打造，以卡布奇諾咖啡而聞名於台北，連續第二年拿下冠軍，是世界一流的咖啡館，還寫道「這裡的咖啡很棒，拿到他們的黑糖拿鐵或卡布奇諾咖啡，兩者都不會出錯！」

興波咖啡創辦人吳則霖，從2013年開始連續三年拿下台灣咖啡大師賽冠軍，並於2016年為台灣拿下WBC世界咖啡大賽冠軍，一走進店裡，入眼的是細膩的工業風格、寬敞的座位，愜意的咖啡體驗從這裡展開，其中更包含達4成觀光客，包括日韓、歐美甚至中南美洲客都慕名前來，吳則霖表示，透過這個獎，開始接觸到一些以前接觸不到的客群，願意來到這邊喝上第一杯咖啡，「我們就是盡可能抓住他們的胃口」，雖然受到疫情影響，但許多國內咖啡愛好者仍舊慕名而來。

WBC「世界咖啡大師賽」冠軍吳則霖，原為工程師出身。（資料照 石智中攝）

對此，網友們也紛紛在google評論中留言恭喜，「剛再次獲得世界冠軍咖啡館！」、「亞洲第一值得來試試」，還有人說因為人多需要排隊，「建議先抽號碼後去隔壁的華山文創逛逛再來，不用空等」、「那個皺皺蛋糕跟創意咖啡很棒！店裡空間好大！」、「特色咖啡館建築氣氛與品質高超的咖啡與甜點」、「週一早上10:00門口就有小排隊人潮，但這波過了到中午左右都是不太需要排隊的」。

(中時新聞網)