日前農委會廣宣《科學人》萊豬廣告、遭藍委吳怡玎爆料是拿「農產品受進口損害救助基金」辦理，其適法性也遭外界質疑。立法院預算中心本月發布報告指出，農委會明年拿農損基金增編2億3750萬，總經費來到3億5千萬做宣傳行銷，應檢討辦理成效，降低獎補助經費。

吳怡玎上月表示，農委會開出農損基金1300萬標案，由媒體得標，並向《科學人》投放廣告，《科學人》於9月19日在臉書刊登農委會廣告，宣稱養豬加入萊克多巴胺可增加收益又環保，後遭網友砲轟才將廣告下架道歉。且外界也質疑，農委會拿農損基金替進口美豬做大內宣是否恰當。

預算中心報告指出，農委會打算在2021年拿農損基金編列「農產品全球通路拓展計劃」3億5千萬，比起2020年的1億1250萬，竟增幅了211.11％，等於是超過2倍。

預算中心報告進一步表示，農委會宣稱要改善蔬果市場過度集中，因此從2019年起開始辦理海外拓銷獎勵，並編列1億1250萬，最後居然花了2億8650萬，超支1億7400萬。結果我國鮮果在2019年銷往中國的比重較2018年，不但不減，反增了4％，來到80.08％。

預算中心報告指出，關於農委會明年又打算增編預算，辦理農產品外銷獎勵、海外行銷宣傳及通路拓銷活動，允宜檢討執行成效並研謀提升我國外銷農產品國際競爭力，期拓展新興市場，同時逐年降低獎補助經費。

(中時 )