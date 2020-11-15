新冠秋冬防疫專案 陳時中：周三公布 12:342020/11/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中今（15）日出席《2020年第六屆慈濟論壇─未來地球與綠色行動》論壇擔任主持人。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於秋冬防疫專案，衛福部長陳時中今（15）日出席活動時表示，這兩天因為在放假中，相對的方案已和地方政府談過，就可行性大家都做過充分的溝通，還會再討論，星期三才會公布。 至於口罩政策是否會更嚴格實施，陳時中說，會朝比較嚴格的方向來走，罰款還沒有定案。 (中時 ) #陳時中 #專案 #秋冬 #防疫 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情、經濟局勢變化 蔡英文：沉著一球一球投 10:432020/11/15 政治 亞都麗緻天香樓推天香秋蟹宴 04:102020/11/15 產業．科技 平日限定 台北花園推花園SPA住房專案 04:102020/11/15 產業．科技 新北秋冬泉新玩法 嚴選四大溫泉步道聚落 04:102020/11/15 《旺來報》 台中秋季旅展登場 中市府查獲3家違規民宿業者 10:172020/11/15 生活 美選後基金投資 科技最看好 04:102020/11/15 財經要聞 陳嘉樺「艾拉秀」當場約炮老公！首曝光生「勁寶」全記錄 03:322020/11/15 娛樂 鷹派在幕僚團中當道 拜登南海政策恐持續「硬起來」 02:032020/11/15 國際 女友豪點千元海陸拼盤邀大家吃 結帳時尷尬了 11:022020/11/15 搜奇 斜槓族的例假日 最常被A 04:102020/11/15 財經要聞 生活熱門新聞 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 國中同學發喜帖！新娘問「1件事」惹怒人 網勸：不用去了 - 生活 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 - 生活 秋老虎到！本周飆30度 賈新興曝下波強冷空氣時間 - 生活 丁怡銘陳吉仲有一個「共通點」 宅神：難怪對賣牛肉的都不留情 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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