對於秋冬防疫專案，衛福部長陳時中今（15）日出席活動時表示，這兩天因為在放假中，相對的方案已和地方政府談過，就可行性大家都做過充分的溝通，還會再討論，星期三才會公布。

至於口罩政策是否會更嚴格實施，陳時中說，會朝比較嚴格的方向來走，罰款還沒有定案。

(中時 )