黃昆輝教授教育基金會今天公布「成熟民主社會的公民素養調查」，在8大項、32細項中，受訪民眾認為國人在「具有國家認同感」一項的表現最好，但在「關心社會公共議題」一項中，「分辨資訊真偽，不散播假消息」及「根據客觀證據做判斷」兩項表現水準都不及格。

這次調查是在9月23日至11月2日間進行，共調查8大項、32細項成熟民主社會公民素養指標的重要性與表現水準。調查方法使用黃昆輝教授教育基金會所委託研發之網路問卷調查，並採四點量表設計，對年滿18歲以上的民眾進行調查，共完整回收1848份問卷。

8大項公民素養指標分別為：「關心社會公共議題」、「表現人文關懷」、「落實民主法治精神」、「具有國家認同感」、「珍惜生態環境」、「展現生活美感」、「表現團體合作精神」及「具備科學素養」。

調查顯示，8大項公民素養指標中，國人在「關心社會公共議題」(60.80)、「展現生活美感」(61.75)、「具備科學素養」(62.79)、「珍惜生態環境」(64.31)上的表現較不理想，表現水準均不及65分。

受訪民眾認為「關心社會公共議題」是最重要的公民素養指標(92.93)，但對國人表現水準的評價卻最低(60.80分)，分數落差達32.13，反映出的關心無力感，究竟是因生活工作忙碌無暇關心？抑或缺乏關心的管道？或是習慣性冷漠？值得政府單位高度重視與深入了解，以實踐成熟民主社會。

調查顯示，公民素養細項中，「分辨資訊真偽，不散播假消息」（52.38）及「根據客觀證據做判斷」（59.00）兩項表現水準都不及格，且與重要性評分落差最大，顯為學校與社會教育中需大力提升者。

調查顯示， 受訪民眾評價國人在「具有國家認同感」的表現水準，為8大項公民素養指標中最高(72.68)，該項素養指標的重要性評分為89.28，其重要程度與表現水準之間的差距是八大項素養中最低者(16.60)。顯見受訪民眾對國人在這項素養指標的表現最為滿意。

(中時 )