楊麗菁因好友劉真驟逝，陷入低潮期，好不容易慢慢回歸生活常軌，交到新朋友、中國小姐出身的林蘭芷，沒想到卻陷入一場混亂。據了解兩人認識後，談笑往來頗融洽，林蘭芷介紹楊麗菁買畫未果，有一天竟公開有楊麗菁的合照，照片中的她看起來像整形失敗，讓楊麗菁憤而在臉書表示：「其心可誅、其心可議。」並寄出存證信函，也委請律師提告，捍衛自己的名譽。林蘭芷目前人在南投，15日對此事僅回：「不了解發生什麼事，我要等回台北了解，才能回覆。」

楊麗菁難過地在臉書寫下：「人生路上不可或缺是朋友，真心相挺的是朋友，莫名傷害你的也是朋友，交友真的需真心，擇友更需謹慎，切記。」並提及，「因為她已經亂傳照片在我的朋友圈，我不得不出來澄清 ，她可以把我直條的衣服拉到條紋不見了，把我的臉弄得扭曲變型，真的是人心可畏。」她強調因為身在演藝圈，媒體都有刊登自己的照片，根本不可能修圖，因此更加突顯那張合照的不合理。

楊麗菁公開原照，右照被惡意修圖。（摘自臉書）

15日詢問楊麗菁提告進度，她表示現在的自己不方便說明，僅透過律師發言，律師則尚未取得聯繫。

林蘭芷目前人在南投。（摘自臉書）

(中時 )