環狀線營運權，雙北市都在搶。交通部長林佳龍今日表示，其實兩位市長都有在溝通，交通部會積極溝通、協調，成熟時再向社會報告。至於淡海輕軌二期未來是否進淡水老街？林佳龍說，新北市長侯友宜的看法跟自己一致，一定要四通八達、無縫接軌的路網，所以藍海線二期、八里輕軌跟周邊軌道路網的形成，一定要超前部署。

林佳龍今日在「淡海輕軌第一期藍海線通車典禮」中提及，環狀線經營權，將盡快促成柯、侯兩位市長溝通，外界好奇是否已有想法？林佳龍受訪時表示，其實兩位市長都有在溝通，當然，現在有北北基軌道路網政策溝通平台，會個別先了解雙方面更詳細的主張，找到交集，畢竟整個雙北首都圈是一個生活圈，很難做直接切割。

林佳龍說，台北捷運公司成立在前，可是新北捷運公司像最近輕軌捷運較有經驗，總之交通部也有出錢，會積極協調、溝通，怎樣的方式對市民跟乘客最好，相信兩位市長都具有超越直轄市長的格局，一定會從全國跟首都圈發展來合作，近期內，已經私底下有在聯繫，較成熟時再向社會報告。

至於淡海輕軌第二期是否進老街？林佳龍說，其實都市發展是接力賽、是永續的，也要做超前部署，侯市長對整個大台北地區的交通運輸建設有很完整的看法，「這跟我的想法很一致」，一定要有四通八達，無縫接軌的路網，包括：軌道路網跟公路網，所以藍海線第二期、八里輕軌跟周邊軌道路網的形成，一定要超前部署。公路網就是在既有的都市發展內，有淡海新市鎮又有台北港的快速發展，此時舊的公路系統要先求串聯，讓公路先連結起來，另外就是要找到新的路廊，當然路廊如果能環狀化，就能產生更大分流效果，交通部已經在評估，會跟地方密切合作。

(中時 )