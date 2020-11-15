串聯淡水景點的淡海輕軌藍海線15日下午2點3分正式通車，新增的三站即日起免費一個月，淡海輕軌從紅樹林站沿線都擠滿搶搭的人潮，也有許多民眾選擇騎乘自行車或步行，從淡水老街前往淡水漁人碼頭嘉年華會場，會場目前擠滿千位民眾等待晚間600秒高空煙火秀及歌手演出。

捷運局表示，持電子票證搭乘行經新三站的旅客區間路段旅程免費，下午3點於淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦「藍海通車嘉年華」，邀請近30家攤商進駐園遊會，並邀請有蘋果劇團表演的《龍宮奇緣》、故事小劇場《探尋藍海》以及在地團體演出，現場人山人海，氣氛熱絡。

輕軌藍海線通車！淡水漁人碼頭廣場擠爆 民眾齊等600秒煙火秀（戴上容攝）

捷運局說，晚間新北市長侯友宜將和民眾一同倒數施放600秒高空煙火秀，接著迎接壓軸歌手畢書盡、陳彥允及搖滾團體八三么演出，據評估會場將擠滿2.5萬名民眾，新北捷運公司也預估單日運量有望突破2萬。

搭乘淡海輕軌的蘇爸爸表示，很開心輕軌串連各景點，他今天一路帶著孩子從紅樹林玩到漁人碼頭，而全長120.7公尺「藍海橋」令他很驚豔，他們一家人很期待晚間煙火秀。

輕軌藍海線通車！淡水漁人碼頭廣場擠爆 民眾齊等600秒煙火秀（戴上容攝）

捷運局補充，淡海輕軌第一期藍海線新增三站共2.21公里，工程為保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，打造橫跨淡水公司田溪出海口的「藍海橋」，串聯公司田溪兩旁自行車道外，藍海橋會有夜間光雕投影，將成為淡海新市鎮拍照新熱點。

(中時 )