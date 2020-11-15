近期新竹馬偕醫院婦產科醫生，因醫療糾紛被判賠2200萬元，引起醫界譁然，台北市文明人權協會昨舉辦「醫療人權學術研討會」探討醫療訴訟問題，指出現行醫療糾紛多由醫審會主觀判定，違反憲法正當法律程序，要求政府盡速訂定「醫療常規」，並建立更嚴謹的醫審會制度改善環境。

昨天台北市、高雄市文明人權服務協會及台灣醫療糾紛關懷協會邀集學者、專家討論，盼讓外界能一窺醫療訴訟的原貌。台北市文明人權協會理事長張凱鈞表示，醫事鑑定制度應比照教師評議制度，研討會討論法律周全要落實判決，不周全要改革法條，生命在醫療體系手上，要建立醫病共生共贏，台灣雖有醫療專屬法庭，但起訴或判決多仰賴醫審會鑑定。

台灣醫療糾紛關懷協會理事長李福民表示，曾受理許多醫糾家屬投訴「醫審會判定不公」，107年醫療法第82條第二項及第三項修正後，醫師過失責任之判斷，係以其是否違反「客觀醫療常規」為依據，惟該法施行後，迄今沒有訂定「醫療常規」，醫療常規係攸關人民身體健康及生命之重大法益，在常規付之闕如情況下，是否違反醫療常規，全由醫審會主觀判定，顯違反憲法正當法律程序。

李福民說，與會人士針對醫審會委員做成鑑定意見時，未綜觀全部醫療過程，僅就雙方爭議事項做出判斷，尤其鑑定醫師不具名、過程不公開、當事人無法參與鑑定意見，對鑑定意見有疑慮時，法院也無法傳喚鑑定人說明，在鑑定意見沒有救濟程序情況下，直接影響當事人訴訟權益，使其陷於訴訟上不平等，尤其法院完全採酌鑑定內容為判斷依據，無疑對受害家屬是二度傷害。

尤其在受理醫糾求助個案中，都表示病歷或護理紀錄已被更動，醫療紀錄作成後如何避免事後異動？更改後應留下電磁紀錄等，有助於還原醫療當時之真相，而糾紛發生後，醫院態度、是否因醫護過勞造成疏失，都應列入醫院評鑑範圍。

台灣犯罪被害人人權協會劉承武副理事長也表示，醫療過失之有無，應以醫師是否盡客觀必要注意義務、善盡合理臨床專業之裁量義務，並審視客觀醫療常規，所以醫療常規之訂定，有助於院檢做出判斷，況醫療糾紛本屬專業訴訟，應轉由醫師及醫院負舉證責任，以符合公平之旨，楊副教授也表示，醫糾發生後，醫病雙方都苦，病方在冗長訴訟中陷入憂鬱，醫師本身如真有疏失，縱使勝訴，也難逃內心煎熬。

與會團體也呼籲政府應儘速制定更嚴謹的醫審制度、檢方設立醫療專股，衛福部應修正醫療法，於6個月內訂定分科、分級醫療常規，除提供病患就醫參考，發生糾紛時亦可初步判斷，尤其鑑定應採中央、地方二級制，鑑定意見需公開透明，不服鑑定者，在訴訟上可請求交互詰問，應由醫療相關學者撰擬初步鑑定，排除現職醫師，醫審委員會討論時，與案件有關醫師需迴避，鑑定結果比照大法官釋憲採具名多數決，並載明不同意見，然醫糾類型眾多，對於牙醫、中醫等不同糾紛，應組成不同醫審組織，台灣醫療糾紛不是家屬濫訴，醫病之間本來就是協力行為，需要更多的制度性保障。

(中時 )