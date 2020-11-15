隨著科技進步，生活中許多習慣接連改變，像是從原本的紙本發票，進而轉變為電子發票，不僅環保，同時也省去不少對發票的時間，但卻有網友認為，電子發票從沒中獎過，並將心理的疑問問及網友，沒想到卻意外掀起熱議。

電子發票、載具政策上路已有10年，原PO於PTT八卦版問「電子發票到底會不會中？」因他卻從未中獎過，並問網友「2個月約有幾張、中幾張？」、「花了多少錢？又中了多少錢」想藉此了解中獎機率為何？

文章一出後，不少人則以「同病相憐」口吻回應，認為電子發票中獎率根本就是「都市傳說」、「超難中」、「真的覺得變難中 該不會電子化後 也會挑人挑號碼了吧」、「改用載具之後再也沒有中獎過」、「人的問題，嘻嘻」、「沒中過想噓啦可惡。」

另一派網友則認為棄紙本發票後，中獎機率更高「會啊，還有加開的500」、「200、500、2000都中過」、「每個月都會中一張」、「覺得比實體好中，有專屬獎」、「中過500」、「中過500+1」；其中更有不少是在全聯的消費而中200元，還被店員問「要不要拿出來抵消費。」事實上，政府為鼓勵民眾將發票存入載具，雲端發票除對獎外，另還享有「雲端發票專屬獎」資格，每期有1百萬元獎15組、2千元獎1萬5千組及5百元獎60萬組，至於，中獎機率則是看運氣了。

(中時新聞網)