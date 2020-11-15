新竹市義消總隊長鄭宏輝（中）表示，為推動防災宣導、公共安全教育向下扎根，因而舉辦此次「我是勇敢小義消」體驗活動。（新竹市義消總隊提供／陳育賢新竹傳真）

為推動防災宣導、公共安全教育向下扎根，新竹市義勇消防總隊和市消防局15日共同舉辦「我是勇敢小義消」體驗活動，小朋友們身著特別訂做的「迷你消防衣」，實際搭上雲梯車起降、體驗射水柱救災，每位孩童都變身為小小打火英雄。

義消總隊長鄭宏輝指出，此活動已是第2梯次，收到上次活動的熱烈迴響，因此特地舉辦第2場，讓更多小朋友可以參與，希望能寓教於樂、從做中學，孩子們不只玩得開心，也能把重要的消防常識帶回家，並且到學校跟同學們分享。

鄭宏輝說，此次活動報名人數有630位小朋友，為維護孩童安全及整體活動品質，只隨機抽取30位參與。小朋友們不只可體驗迷你消防衣，也特別訂製了與消防同仁一樣的常訓服，讓小朋友在活動全程穿著，由消防隊和義消隊員引領體驗消防工作，包括雲梯車救災、控制水柱滅火、地震應變等等，化身1個個火場小英雄。

鄭宏輝強調，新竹市是兒童城市，更是1座安全、快樂的城市，感謝警義消夥伴們共同守護城市安全，希望防災知識與公共安全教育，都能夠持續向下紮根，守護幸福城市新竹市。

消防局長李世恭則表示，希望藉此活動，讓小朋友們學習防災知識並了解消防員的辛勞，也鼓勵有志向成為消防員的小朋友前進目標和動力，更重要的是要創造小朋友們臉上的笑容和快樂回憶。

(中時 )