首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）訂11月20日在華府及台北兩地同時舉行。美方將由國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主談，我方則由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，將在台北以視訊方式同步參與討論。

但目前美國總統大選才剛結束，現任總統川普輸給民主黨的挑戰者拜登，失去了下一屆總統大位，儘管川普目前仍不接受敗選的事實，但無疑目前的美國政府屬於「看守政府」，與其進行經濟對話是否有實質上的意義，使外界相當好奇。

據「CTWANT」報導，立委馬文君認為，面對成為看守政府的川普政權，台灣必須要非常小心，現在這個政權轉移的階段，「川普政府恐怕比拜登還要危險！」川普過去曾多次用台灣來挑釁大陸，如今他為了讓選舉翻盤，恐怕甚麼事情都有可能做得出來，台灣未來可能必須承受更大的軍事風險以及經濟損失。

如今川普政府在看守期間頻繁出現人事異動的狀況，可見川普在治權轉移前，可能還會有大動作，馬文君呼籲民進黨政府在這次的經濟對話中應該要審慎以對，不應一意孤行花大錢進行軍購一類的交易。

(中時新聞網)