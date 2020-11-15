義大利19歲男網選手辛納（Jannik Sinner）在索非亞網球公開賽，於男單決賽6比4、3比6、7比6（7比3）力克加拿大選手波斯比希爾（Vasek Pospisil），收下個人生涯第一座ATP巡迴賽冠軍，並成為ATP賽事12年來最年輕的第一次奪冠選手。

索非亞公開賽也是辛納生涯第一場ATP巡迴賽單打決賽，他展現新生代選手初生之犢不畏虎的氣勢，逼得波斯比希爾在自己第一個發球局要艱辛救回3個破發點，接著首盤第3局破了波斯比希爾的發球局，順利收下第一盤；第二盤雖然是辛納先破發，不過波斯比希爾也不願輕易投降，硬是再回破辛納，也追回一盤，將比賽逼進決勝第三盤。

第三盤兩位選手都更加專注，必須透過搶七局分高下，辛納冷靜面對波斯比希爾每一次回擊，最後在波斯比希爾反手回球過長、在底線出借而讓比賽畫下句點。

辛納是繼2008年當時年僅18歲的日本好手錦織圭，在德拉海灘國際網球賽男單奪冠之後，最年輕的ATP巡迴賽冠軍，今年新冠肺炎影響賽程，許多選手參賽安排上更加謹慎，部分選手會選擇一些賽事參加，也讓比賽出現不少新面孔冠軍，辛納是今年度賽事第6位生涯首度奪冠的選手，其他五位是法國亨伯特（Ugo Humbery）、挪威魯德（Casper Ruud）、巴西懷爾德（Thiago Seyboth Wild）、塞爾維亞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）及澳洲米爾曼（John Millman）。

(中時 )