海線大甲火車站是大甲、大安、外埔的門戶，要改變甲安埔海線才有成長的新動能。市議員施志昌為民請命說，車站前佔用戶的問題可能影響計畫進度，他期盼市府相關局處能抓緊進度；市府建設局強調，將配合大甲區公所及交通局，針對站前佔用及承租戶進行協調，拓展車站門面。

施志昌指出，他上任快兩年找市府各單位到大甲火車站與旁邊日式宿舍會勘，相關的局處包括建設局、觀旅局、交通局與都發局等，希望透過日式宿舍與周邊環境的整建，不管是結合市集或是文創商店都是很好的方式；現在終於看到建設局願意出來承擔提出「大甲火車站周邊環境改善計畫」。

施志昌指出，但他也擔心，這是不是為了選舉才提出的計畫，選後又不見？「大甲火車站周邊環境改善計畫」短中期計畫是什麼？建設局長陳大田說，包含車站廣場視覺改造、日式宿舍結合老樹打造文創市集以及周邊街道與交通的改善。

施志昌說，車站前佔用戶的問題似乎相當難解決，恐影響車站改善的話進度。前市府也嘗試解決過但仍沒辦法解決？大甲車站改建後會有新的店面或空間，是否可讓佔用戶優先承租？陳大田表示，目前正從契約下手，與台鐵一起與佔用戶協調。

大甲火車站長期規劃將結合周邊土地的開發，也包括公設用地通盤檢討，如後站公三有部分要改成住宅用地，前站機四有規劃要做商場、廣場與停車場；地方人士關心未來進度如何？

都發局強調，大甲都市計畫今年10月辦理通盤檢討，包括大甲火車站及周邊地區發展策略均納入規劃，該計畫已召開4次台中市都委會專案小組會議；俟細部計畫審定後，將擬市地重劃計畫書送主管機關審核，通過後再檢具變更主要計畫書、圖報待內政部核定後施行。

(中時 )