Big City遠東巨城購物中心耶誕樹點燈儀式，是新竹市民最期待的年度盛事，今年的耶誕在14日晚間正式點燈。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心耶誕樹點燈儀式，是新竹市民最期待的年度盛事，每年吸引上千民眾歡聚新竹地標一起倒數，今年的耶誕在14日晚間正式點燈，並結合巨城年度公益主題「發揮公益平台價值守護全民健康」活動，昨天計有1336人完成肝炎（癌）篩檢。

巨城董事長李靜芳表示，巨城2018年獨家贊助台師大大師講堂「好心救好肝」講座，與台灣肝病權威許金川教授和好心肝基金會結下公益善緣，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次攜手肝基會，成為全台首家百貨零售企業透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，今年已達成超過1萬張的目標。

昨天下午並於巨城舉辦的免費肝篩活動，也是肝基會成立26年來首次在零售商場舉辦的創舉，並在台灣人壽、中國信託慈善基金會、長豐智能科技公司的熱情贊助下，在巨城購物中心完成1336人肝炎及肝癌檢驗，共同為根除台灣肝病的目標盡力。

李靜芳說，巨城是新竹地標，是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，帶動發揚社會核心價值與正能量責無旁貸，非常感謝各界把巨城當成愛的平台，提供多元的公益活動更展現了社會溫暖的力量，與我們一起點亮最美的耶樹，照亮肝苦人、守護健康。

巨城成功的商業營運模式帶動業績逐年成長，2019成為全台最年輕業績排名第7的零售據點，帶起的企業社會責任與正向力量深得肯定，而今向外延伸至社會各界，從公眾事務到保健活動，將利他共融的理念團結在一起回饋社會，真正發揮全台第1公益平台的影響力。

(中時 )