行政院發言人丁怡銘失言，指控北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，引發一連串風波。「宅神」朱學恒重提丁怡銘曾傳婚外情往事，PTT名人「小商人」大讚朱學恒「真的很有種」，並整理出丁怡銘的撩妹金句。

朱學恒在TVBS《國民大會》節目中表示，丁怡銘約10年前年前曾與嘉義美女議員黃嫈珺發生婚外情，前妻蘇女不滿提告，並提供丁、黃出遊的照片，且每張照片都有註記，妙趣橫生、充滿創意，像是「以後內褲顏色穿一樣」「妳最喜歡在我身上留痕跡，宣示地盤」等。

小商人在PTT透露，自己手上也有不少照片，要不是賣好幾年前某位縣區的委員人情，不然早就被公布了，看到朱學恒公開爆料，「嚇到內褲鬆到（掉）」，畢竟也是10幾年前的事情了，嘉義人知道的不少但沒人敢講，連週刊都拍到去摩鐵也不敢刊登，「朱學恒可以拿出來嘴，實在不簡單，真的很有種」，猜測節目單位應該是掌握照片了。

此外，除了朱學恒在節目上爆料的內容，小商人再加碼，整理出丁怡銘的撩妹8大金句，甚至曝光相關照片，最後笑說「以上純屬夢境，如有雷同，一定是巧合啦。」

1. 以後內褲顏色都穿一樣好了，同樣顏色衣服一起洗比較方便…

2. 妳最喜歡在我身上留下痕跡、宣示地盤，而且好像吃到甜頭而變本加厲…

3. 手牽著手的浪漫，沒有人比我們更能體會了！

4. 這張照片拍攝之前的半小時，妳還穿著性感內衣跟我一起吃午餐…

5. 因為妳很愛趴趴走，所以到外縣市接你回家，好像從一開始就是我的宿命

6. 這輩子要看到妳穿迷你裙，可能得等我們到國外旅行了！

7. 在漁人碼頭坐著什麼都不做的純粹快樂，僅次於我一個人吃掉六塊肯德基炸雞^_^

8. 妳出現了之後，小熊維尼就沒有睡過床上了…他覺得木板好硬…

丁怡銘2009年在三合一選舉期間擔任競選幕僚，因而與黃嫈珺熟絡。2010年9月，前妻蘇女控告丁、黃有婚外情；9月20日與丁離婚；9月29日，法官以未能舉證被告有相姦行為，駁回請求300萬的損害賠償。

PTT名人「小商人」整理出丁怡銘的撩妹金句。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)