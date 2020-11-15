新華社報導，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署儀式15日以視訊方式進行，15個成員國經貿部長將在儀式上正式簽署該協定。

RCEP是由東協10國發起，大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及印度共同參與，不過印度於2019年11月宣布退出。

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