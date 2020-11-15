15成員國將以視訊方式簽署RCEP 13:182020/11/15 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署儀式15日以視訊方式進行，15個成員國經貿部長將在儀式上正式簽署該協定。 RCEP是由東協10國發起，大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及印度共同參與，不過印度於2019年11月宣布退出。 (工商 ) #CE #成員國 #視訊 #簽署 #新華社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 睽違15年在台擴廠 國巨產能緊追日韓 04:102020/11/15 財經要聞 RCEP今正式誕生 全球最大自貿區 涵蓋逾3成人口及貿易額 04:102020/11/15 國際大事 案599檢疫期滿隔天確診 陳時中：程序完整應讓人離開 12:272020/11/15 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 10:442020/11/15 生活 川普政府敗選卻與台灣經濟對話 馬文君：川普現在對我們而言很危險 12:542020/11/15 政治 工研院新科七院士－台積電董事長劉德音 職涯一路追隨興奮感 04:102020/11/15 專題周報 台海掀波 蓬佩奧一石數鳥 04:102020/11/15 時論廣場 桃園綠色生活節 賞花顧環保 04:102020/11/15 地方新聞 RCEP 3大衝擊 削弱傳產吸走投資 04:102020/11/15 國際大事 進擊的科幻產業 04:102020/11/15 專題周報 財經熱門新聞 疫苗來了 恐怖飆股跌落神壇？散戶小心這2檔 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 PS5恐成索尼最後1代遊戲機 分析師：6-7年後不敵一趨勢 - 財經 政府撒手？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 財經 搶搭聖誕商機！中衛攜手康是美推2款雪花口罩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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