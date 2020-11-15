大陸央視報導，第四次「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議15日上午以視訊方式舉行。大陸國務院總理李克強表示，今天我們15國領導人共同見證RCEP的簽署，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

李克強指出，當前國際形勢下，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。

簽署儀式15日以視訊方式進行，15個成員國經貿部長在儀式上正式簽署該協定。

RCEP是由東協10國發起，大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及印度共同參與，不過印度於2019年11月宣布退出。

(工商 )