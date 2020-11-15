許多人喜歡用麵包果腹，甚至以為小小一個熱量不高，沒想到市面上幾款最受歡迎的麵包，在專家眼中卻最不健康，尤其多數人以為不油不膩、較無負擔的貝果竟熱量驚人，吃一個貝果圈就等於吃了四片普通麵包。

養生需求興起，白米飯、白麵包等精製穀物較不利健康，根據美國赫芬頓郵報報導，列出專家公認的麵包營養排行榜，結果最不健康的麵包令人意外，除了纖維含量幾乎是零，熱量更是驚人。

●最不健康的5種麵包：

1.貝果

看起來不油不膩的貝果，在專家眼中竟是營養吊車尾的麵包，由於口感紮實，熱量也非常驚人，吃一個貝果圈相當於吃了四片普通麵包。

2.白吐司

白吐司原料已去除麩皮，剩下白色胚乳，主要成分就只有澱粉，纖維等營養素含量極低，若再添加防腐劑或其他添加物恐更不健康。

3.白披塔╱口袋麵包

由於常與地中海食物搭配食用，讓人誤以為是健康食物，但精製麵粉製成的口袋麵包其實跟白吐司一樣，幾乎沒有營養，建議改成全麥製的口袋麵包，較多營養。

4.巧巴達╱拖鞋麵包

常用來包各式生菜的拖鞋麵包巧巴達，看似輕食，但實際上碳水化合物含量高，不但纖維含量幾乎是零，卡路里和鈉含量也高。

5.法式長棍麵包

營養價值與白吐司差不多，但比一般白吐司或麵包的保存期限更短，儘管沒有添加額外脂肪，不過蛋白質和鈉含量較高。

●最健康麵包營養排行：

1.全穀物、全麥麵包

使用完整穀粒的全穀物麵包，包含麩皮、胚芽和胚乳，不但可吃進整顆穀物的營養，研究證實，還可降低心血管疾病風險，且富含益生菌，有利腸道健康。全穀物與全麥麵包不同之處在於，除了小麥，還包含多種穀物，如燕麥或大麥等，全麥麵包則單純包含整顆小麥的營養。

2.酸種麵包

用天然酵母發酵製成，被認為有利腸道健康，此外，它屬於低升糖指數食物，不會使血糖急速飆升。

3.裸麥麵包

好處與酸種麵包差不多，對腸胃道有利，又保留了胚乳與麩皮的營養，且消化時間長，也能維持較長時間的飽足感。

4.雜糧麵包

雖然雜糧使用的穀物不只一種，但並不代表使用了「整個穀物」，最好確保主要成分是全穀粉，才能吃到大量的纖維及B6等多種維生素。

中天新聞 揭密！「超商」麵包成分表 人工添加物多達10幾種

(中時新聞網)