企業女壘》嘉南鷹奪冠 邱安汝獲MVP 13:562020/11/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福添福嘉南鷹隊以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，以系列戰4勝3敗奪下總冠軍，獲勝那一刻所有球員衝上場灑水，相擁慶賀拿下冠軍寶座。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福添福嘉南鷹隊以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，以系列戰4勝3敗奪下總冠軍，獲勝那一刻所有球員衝上場灑水，相擁慶賀拿下冠軍寶座。（黃世麒攝） 福添福嘉南鷹隊先發投手邱安汝主投5局僅失1分，最後以以6比1擊敗新世紀黃蜂隊奪冠，邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP。（黃世麒攝） 邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP，賽後接受隊友灑水洗禮。（黃世麒攝） 球員們賽後換上冠軍T恤，噴灑香檳慶祝。（黃世麒攝）（警語：飲酒過量有害健康） 球員們賽後換上冠軍T恤，噴灑香檳慶祝。（黃世麒攝）（警語：飲酒過量有害健康） 2020新力旺企業女子壘球聯賽年度總冠軍賽15日進行第7戰，福添福嘉南鷹隊以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，以系列戰4勝3敗奪下總冠軍，獲勝那一刻所有球員衝上場灑水，相擁慶賀拿下冠軍寶座。 福添福嘉南鷹隊先發投手邱安汝主投5局僅失1分，最後以以6比1擊敗新世紀黃蜂隊奪冠，邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP，賽後接受隊友灑水洗禮。 企業女壘》總冠軍賽G7嘉南鷹勝黃蜂 隊史第3冠到手 (中時 ) #總冠軍 #嘉南 #鷹隊 #黃蜂隊 #冠軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獅王踩街 英雄榮歸府城 04:102020/11/15 運動天地 林宜輝爆發 裕隆暢飲台啤摘冠 04:102020/11/15 運動天地 企業女壘》總冠軍賽G7嘉南鷹勝黃蜂 隊史第3冠到手 12:242020/11/15 體育 NBA》老兵不退！哈斯倫宣布將打生涯第18季 08:272020/11/14 體育 中職》 封王旅遊因疫情取消 林岳平預約再拚一冠 18:532020/11/13 體育 NBA》迪羅薩：家鄉球隊奪冠後要我 這太瘋狂了 11:052020/11/14 體育 UBA》女子組16日率先開打 世新展開衛冕腳步 17:192020/11/13 體育 觀護盃》林宜輝末節爆發 裕隆暢飲台啤摘冠 17:312020/11/14 體育 企業女壘》總冠軍戰G5G6 胡宇威＋夏和熙及李昱睿開球 21:052020/11/14 體育 企業女壘》黃蜂7比3勝嘉南鷹 3連勝開始聽牌 13:172020/11/14 體育 體育熱門新聞 NBA》籃網「4換1」搶哈登 這三巨頭好可怕 - 體育 MLB》洋基想留勒馬修 田中可能去大都會 - 體育 日職》陳偉殷挨3轟吞敗 軟銀連4年打進日本大賽 - 體育 MLB》恭賀女總管上任 馬林魚官推改用她照片 - 體育 中職》富邦18人保護名單確定 蔡承儒坦言難取捨 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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