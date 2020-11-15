福添福嘉南鷹隊以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，以系列戰4勝3敗奪下總冠軍，獲勝那一刻所有球員衝上場灑水，相擁慶賀拿下冠軍寶座。（黃世麒攝）

福添福嘉南鷹隊先發投手邱安汝主投5局僅失1分，最後以以6比1擊敗新世紀黃蜂隊奪冠，邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP。（黃世麒攝）

邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP，賽後接受隊友灑水洗禮。（黃世麒攝）

球員們賽後換上冠軍T恤，噴灑香檳慶祝。（黃世麒攝）（警語：飲酒過量有害健康）

球員們賽後換上冠軍T恤，噴灑香檳慶祝。（黃世麒攝）（警語：飲酒過量有害健康）

2020新力旺企業女子壘球聯賽年度總冠軍賽15日進行第7戰，福添福嘉南鷹隊以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，以系列戰4勝3敗奪下總冠軍，獲勝那一刻所有球員衝上場灑水，相擁慶賀拿下冠軍寶座。

福添福嘉南鷹隊先發投手邱安汝主投5局僅失1分，最後以以6比1擊敗新世紀黃蜂隊奪冠，邱安汝在總冠軍系列賽以4勝1敗佳績拿下總冠軍賽MVP，賽後接受隊友灑水洗禮。

(中時 )