女高三生半夜墜新營急水溪，幸好平安脫困。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

女高三生半夜墜新營急水溪，機車留在橋上。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營區今天凌晨傳出高中生墜橋案，警消到場後發現1名女高中生坐在橋下急水溪沙洲上，消防救護人員下到溪床協助她脫困，女高中生意識清醒、無明顯外傷，緊急送往柳營奇美救治，已通知家人、學校到醫院陪伴，詳細發生原因還待調查。

台南市消防局指出，半夜12點多路人報案指稱在延平路急水溪橋上發現一輛電動機車，車燈亮著卻不見人影，緊急出動新營分隊前往救援。

警消人員到場時，遍尋不著車主，拿探照燈往橋下搜尋，發現女高中生坐在溪中沙洲上，消防人員連忙架梯到溪底，將女高中生帶上岸。

據了解，18歲的女高三生疑似壓力太大，自稱從橋上跳下，落在水上，還把皮夾留在車上。可能溪底淤積，沈女最後在沙洲上被找到，過程中多沉默不語，情緒不穩，墜橋原因仍待進一步釐清。

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