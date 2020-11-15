柯有倫今年8月喜獲愛女正式晉升為人父，他近期與網美「盧盧快閉嘴」合作全新單曲〈斷句〉，他坦言唱歌靈感都來自老婆及女兒，更自爆女兒出生後的夫妻生活常以「斷句」結尾，更把偶爾為之的「斷句」當成夫妻間的相處之道！而柯有倫為了照顧女兒搞到左肩肌腱發炎猛吞止痛藥無怨無悔，甚至坦言這首歌是為了女兒而唱，他笑說：「這次跟19歲網美合作的新歌中我又再度饒舌，希望女兒長大後如果想當歌手，爸爸可以幫她饒舌！」父愛噴發的柯有倫堪稱是最超前部屬的老爸。

柯有倫自2017年底發行《飛》專輯後就專心投入戲劇演出，闊別3年回歸歌壇的新作〈斷句〉是與19歲人氣網美「盧盧快閉嘴」合唱的新歌，他發揮沙啞磁性歌喉及精湛的饒舌功力為這首詮釋男女分手的情歌，不過對照目前家庭幸福美滿，他坦言要詮釋分手失戀的情歌對自己來說相對困難，「好險這次不用唱改用饒舌方式表達，正好幫我解套！」他更把歌詞中的分手情緒轉化成對情人訴說感覺和心情，因此在錄音時把自己的老婆與前世情人當成靈感繆思女神來幻想歌詞意境，「就是幻想對我老婆及女兒說情話啦！因為歌詞中提到無法說出口的情話，我就想到當初跟我老婆剛認識時是在唸高中的時候，當年我們只是朋友還沒談戀愛，因此藉著這個歌把這20年一直沒有跟她開口說的情話，全部一股腦地rap出來！」

除了藉著這首歌對老婆唱出情話，〈斷句〉更觸發了柯有倫的父愛，為了女兒而唱，他笑說：「希望女兒長大後如果當了歌手，老爸可以出馬為她饒舌！」有意把女兒栽培為歌手的柯有倫可說「超前部屬」，甚至常常會唱歌給女兒聽，他笑說：「我從女兒出生就常唱歌給他聽！通常都會哼英文老歌像是〈stand by me〉或是貓王的歌，有時候會哼一些爺爺(柯受良)的歌，像是〈笨小孩〉、〈我不做大哥好多年〉，女兒通常聽到歌都會乖乖聽我唱！不過最奇妙的是，最近剛滿3個月的她，現在最喜歡聽的歌是我上張專輯同名主打〈飛〉，像是有時候情緒比較高昂或是在哭需要安撫時，我只要一哼這首歌，她馬上就會很專心聽，而且還會跟著節奏搖擺！讓我這位歌手老爸瞬間覺得很有成就感！」

柯有倫有女萬事足。（玩樂工業提供）

而這三年隨著歷經結婚、生子等人生大事洗鍊後，柯有倫的心境也隨之更加成熟，明年即將屆滿不惑之年，他表示：「『斷句』這個詞其實在我這個年紀很有用，以前面對事情問題會想很多、想得很複雜，現在年紀有一點，很多東西覺得自己無法完成，基本上會立刻放下，這也是一種『斷句』的做法。再聯想到現在交朋友其實也是，以前年輕時會花很多時間交朋友，現在陪老婆女兒時間不嫌多，就會節省時間，不能永遠當朋友的，就來個『斷句』吧！」

他也把這兩個字應用在與老婆的婚姻哲學上，他表示，夫妻間難免會意見不合拌嘴，這時候只要想著太太從懷孕生小孩的辛苦過程，就覺得要多包容她，心中自然浮現「太太永遠是對的！」立馬就「斷句」不吵架了！問柯有倫最近跟老婆「斷句」是甚麼時候？他笑說：「從小孩出生這3個月每天晚上幾乎會自動上演『斷句』情節！因為照顧baby一整天實在太累，所以當晚上女兒終於睡著，我們倆通常會很有默契地累到『斷句』，索性趕緊休息去！」

目前當了3個月新手奶爸的柯有倫餵奶、換尿布樣樣來，樂在其中，更被老婆稱讚是「神隊友」！他頗為自豪地說：「基本上我是餵奶高手，只要女兒在我懷中被我餵奶，都會喝特別多，還蠻依賴我餵奶的！然後因為我是表演系出身，所以老婆也指派我當『遊樂組股長』，為了讓她晚上可以睡好一點然後一覺到天亮，所以通常在睡覺前我都會花兩個多小時一直表演給她看陪她玩樂，消耗她的體力。」不過也因為要抱女兒餵奶換尿布，讓柯有倫在不知不覺中練就一雙麒麟臂，他一開始還因為抱的姿勢不正確，讓左肩膀受傷而肌腱炎找上門，甚至跑去復健科打好幾次止痛針，他笑說：「就算身體再勞累，每天早上餵女兒吃第一餐時跟她四眼相對，她馬上露出甜蜜微笑的表情，身體上有任何疼痛煩惱立馬都忘記了！現在長到40歲，才真正知道甚麼是被融化的甜蜜滋味！」

柯有倫全家福。（玩樂工業提供）

有趣的是，抱女兒餵奶、換尿布樣樣來的柯有倫卻堅持讓老婆來跟女兒講床邊故事，他笑說：「我老婆希望英文從小學起，所以堅持要唸英文童話故事，不過她覺得我的英文有新加坡腔，加上她是英文補習老師有正統腔調，所以決定就讓老婆來當說故事的人！」

柯有倫睽違三年回歸歌壇新單曲〈斷句〉。（玩樂工業提供）

柯有倫藉由新歌對老婆唱出先前說不出口的情話。（玩樂工業提供）

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