老虎伍茲(Tiger Woods)去年4月勇奪名人賽冠軍，完成高球史上最偉大的回歸。可惜他的綠夾克穿了19個月還是要換人，今年他前3輪打完就落後太多，與領先者強森(Dustin Johnson)差距11桿。

名人賽原訂4月春季舉行，現在移到11月秋，偏涼潮濕氣候讓伍茲的第2輪被切成兩半。第2輪後半段早上7點半開始，伍茲半夜3點半起床，最後有抓下1隻小鳥。這種天氣讓伍茲背傷復發，展現在他揮桿之後的不適，彎腰撿球的彆扭，拔球釘的緩慢動作。

伍茲說：「球賽就是這樣，如果要打一整天難免會有點痠痛。我可以走路一整天，但是彎腰和扭腰比較辛苦，這對我的背部一直都是無可避免的負擔。」他第3輪努力打下去，前9洞8個帕，最後只平了72桿標準桿。

2016年伍茲接受脊椎融合手術，花了很多時間才調養好。今年新冠疫情爆發，天時地利人和都不具備，伍茲無奈必須讓出綠夾克。「我還沒想明天會怎樣，我只想著努力讓自己撐到明天(決賽)。我們可以期待明天打完會有多麼感人。」伍茲211桿(-5)並列第20打進決賽輪。

(中時新聞網)