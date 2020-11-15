曾有媒體形容2020年是台灣永續爆發年，強調企業經營須考量ESG(環境、社會、公司治理)三大面向，然而富邦金控早在18年前就開始打下永續根基，2002年成為首家金融業成立「公司治理委員會」，前瞻性地率先布局永續發展領域。

富邦金控董事長蔡明興表示，因為深信企業長久經營須與美好世界並肩同行，因此富邦金控扮演「金融業的永續推手」，希望透過資金鏈、供應鏈的影響力，持續為台灣環境、社會的永續發展注入正向力量。而當我們面對迫切的氣候危機，友善環境、支持再生能源更是富邦永續承諾之一，台灣100%離岸風力發電廠都有富邦的支持。

富邦產險目前是國內最大的綠能保險業者，承保金額達10億元，協助再生能源業者於建造過程降低風險；台北富邦銀行今年6月在離岸風電的授信金額達165億元，市占率達28％，位居台資銀行之冠；同時，富邦亦策略性擴大低碳投資，截至今年6月投資部位達1.45兆元，較去年同期成長15％；富邦投信也在今年8月發行台灣永續高股息基金，短短一個月資產規模成長13.95％，驅動市場責任投資之風氣；富邦證券積極協助再生能源業者籌措營運所需資金，輔導台灣唯一離岸風電機葉片製造商「天力離岸風電」於10月興櫃掛牌。

富邦金控董事長蔡明興表示，「金融業規模越大、責任越重，富邦金控重視每一塊投入的資金」。因此，富邦金控主動遵循國際責任投資原則，制定「責任投資管理」政策，建構具永續要素的投資篩網，今年更增設「敏感性產業指標」，針對容易衝擊環境、社會的產業類別，投資前更嚴謹評估。

扮演全方位的永續領域推手，富邦金控從上游資金價值鏈將影響力擴散至下游供應鏈，持續推動永續供應鏈管理。透過CSR調查、實地訪查及舉辦供應商大會，促使供應商重視永續經營，並擔任供應商夥伴的永續導師。每年並舉辦教育訓練講座，今年更成立CSR線上教育訓練平台，攜手中小型企業共創永續生態圈。

秉持「當責永續」的理念，富邦金控以推動永續世界為己任，從自身出發，串連合作夥伴，將永續影響力最大化，散播正向的力量，實踐共好社會。

(工商 )