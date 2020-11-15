嘉義縣消防局指揮中心15日上午9點08分接獲民眾通報，指有一名男子到獨立山登山時跌倒，疑心臟不適，頭部撞傷而昏迷，消防人員前往救援時，聽到阿里山小火車鳴笛聲，緊急連絡林鐵及文資處，以311次開往的奮起湖列車至25k+300m處做接駁，將傷患載到樟腦寮車站；而另一頭救護車在樟腦寮車站待命，於10點38分將傷者載往醫院急救，經搶救後仍宣告不治。
一名年約70歲的男子，今天上午跟家人到獨立山登山時跌倒受傷，眾人只見男子狀況愈來愈模差，趕緊報案求援，由於該地形為登山步道車輛無法抵達，竹崎消防分隊請林鐵及文資處協助接駁。
消防人員表示，男子後腦勺有約5公分撕裂傷、意識模糊，沒有呼吸心跳，將傷者載往灣橋榮民醫院搶救，醫護人員在救護車上施予心臟電擊，但經醫院搶救半小時仍宣告不治。
林鐵及文資處表示，阿里山小火車少有接駁民眾送醫案例，上午9點32分獲報，考量救護時間，決定利用將駛近樟腦寮車站的311次車接駁傷患，並同時載送醫護人員至現場搶救，再退行2公里，返回樟腦寮車站。
林鐵及文資處說，本次救援導致林鐵311次車延誤28分鐘，已向全車187名旅客說明原委，後續2趟上山列車不受影響，正常營運。
(中時 )
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