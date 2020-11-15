據新華社報導，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署，世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區就此誕生。

報導指出，這是東亞區域經濟一體化進程的重大里程碑，為推動區域乃至世界經濟復蘇注入了新的動力。

大陸國務院總理李克強15日上午出席第四次「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議時表示，今天15國領導人共同見證區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

大陸財政部發出聲明指出，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩。各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。

(旺報 )