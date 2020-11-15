侯友宜說他一向反對瘦肉精。（戴上容攝）

中央政府即將開放萊劑進口豬來台，新北市長侯友宜15日出席淡海輕軌藍海線回應，媒體詢問，是不是覺得萊豬檔不住，和國民黨內強硬態度不一致？侯友宜回應，7成的國人都反對萊豬進來，「他一向反對瘦肉精」，讓萊豬進來他就給中央打0分。

侯友宜說，他是第一個率先說萊豬不要進來的人，能阻止萊豬來台的中央政府他會給100分，但萊豬進來就0分，7成的國人都反對萊豬進來，他昨天到小吃店吃國產豬切仔麵，老闆就跟他講，萊豬進來他就完了，希望中央政府聽進去，一個多月內能阻止萊豬進台。

侯友宜表示，若萊豬真的要進來嚴格把關一定要做好，包括有沒有準備好的源頭管理，還有中間的加工廠的標示，以及食用者如何去做好整個管控，中央政府準備好了沒有？地方政府需要中央完整SOP標準作業流程，最重要如果萊豬不進來，這些都不需要再做了。

侯友宜說，萊豬要進來，請中央到美國去查廠的各式標示、標號，以及加工廠的製造的流程，如何要嚴格標示更清楚讓民眾分辨，要說清楚，地方政府想做，你中央要趕快帶頭做，新北市政府落實做好管理，如果要進來，一定要做好嚴格管控，「這是我一向的決心，我反對瘦肉精」。

(中時 )