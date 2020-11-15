淡海輕軌第一期藍海線在15日上午舉行通車典禮，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜等人出席，侯友宜在台上向林佳龍拜託，希望交通部盡快核定新北市各項交通建設；林佳龍回應，侯友宜很適合當交通部長，但大家要有國家隊的概念；但林致詞中未談及任何建設的進度。

侯友宜(左)與林佳龍(右)，兩人在台下少有互動。(戴上容攝)

通車典禮由淡江大學啦啦隊表演熱場，侯友宜、林佳龍出席外，立委洪孟楷以及新北市議員陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香等人也都到場，侯友宜先上台致詞向林佳龍「請命」，從淡北道路到三鶯線、萬大線再到林口交流道，盼交通部多協助，林佳龍則誇侯友宜很適合當交通部長。

侯友宜表示，淡水藍海線讓淡水更上一層樓，前幾天他視察新北市出資較多、達80億淡江大橋進度，淡江大橋2024年開通後，他將在上面做最棒的燈光秀，施放比「澳洲雪梨更美的煙火秀」。目前淡北道路仍在交通部的可行性研究中，淡江大橋、淡北道路若通，就是打通淡水的任督二脈，可帶動北台灣發展。

侯友宜、林佳龍上台剪綵。(圖/戴上容 攝)

侯友宜說，淡水「沙崙休閒園區」最近剛標出去要做水樂園，未來整體觀光可望繞到東北角北海岸，一切有賴交通部的支持，此外，希望交通部盡快核定台15線拓寬的38億以及解決林口、桃園間的林口交流道塞車問題。

林佳龍則說，侯友宜很適合當交通部長，侯市長、柯市長都是有國家影響層級的市長，淡海輕軌採用Tiffany藍令人感覺很輕快彷彿移動城堡，而淡江大橋交通部也有出錢，「大家要有國家隊的概念」，2024年開通時他希望雲門舞集可以在橋上表演。

(中時 )