行政院發言人丁怡銘12日大動作召開記者會，拿出網軍圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍店家皇家傳承牛肉麵使用萊牛，最後證實為烏龍控訴，重創政院聲譽，也遭網友公幹；更有民眾向內政部檢舉丁怡銘發布假訊息，但刑事局在13日做出回應卻稱「丁當時已及時說明、澄清，與假訊息本質不同，目前警方未進行偵辦」，這回應讓網友怒了。

刑事局回應指出，該案件是針對政府公共政策的提倡進行說明，過程中引起輿情對於特定商家的誤解，丁怡銘已經即時發布新聞稿進行澄清、說明，與假訊息可能造成的惡假害「本質不同」，所以並未交由警方進行偵辦。

網友看了刑事局的這個說法後直呼「差點沒氣死！」表示民進黨的雙標真的是不打算再演了，綠色果真是原諒的顏色，假訊息發布完以後馬上道歉就沒事，那還需要警察幹嘛？為什麼這麼多民眾會因為LINE上的一個訊息遭到查水表，丁怡銘卻可以這樣不負責任地發布假訊息？

網友留言砲轟。

內政部、刑事局等政府單位對於該檢舉案的回應引起網友公憤，痛批「黨說不查就不用查」、「有台灣價值，pass」、「先造假、再澄清，就不算數囉」、「大家看到了吧？這就叫雙重標準」、「老闆都定調道歉就可以了，你是警方你敢辦？」、「吱己人造謠看不見，kmt影片辦給你死」、「明眼人一看就知道是在惡意攻擊政敵」、「這是吃案吧？連有人主動檢舉還上新聞的都敢這樣玩喔」。

(中時新聞網)