葫蘆墩文化中心演奏廳傳統的手動操作懸吊系統升級為「全數位化電動吊具」，採用與台中國家歌劇院同級設備。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席LED指引燈採用國內首創「平面式階梯燈」，小巧數字燈設置於走道平面，觀眾入場時能迅速找到座位。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席走道空間增加40％，前後排走道寬度達95公分，讓觀眾安全行走、舒適入座。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席座椅採用日本知名品牌，符合人體工學，布面紋路融入豐原的漆藝文化。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心開館38年，因演奏廳的設備老舊，從今年8月起升級舞台懸吊系統、觀眾席座椅和無障礙設施等。文化局長張大春近日勘查工程進度，肯定施工團隊的用心，也預告演奏廳將於12月4日重新開館，期許成為中部專業演藝場館及多元族群文化展演平臺。

張大春表示，葫蘆墩文化中心1983年落成啟用，是大台中最早成立的公有藝文場館，38年來國內外藝文團體在演奏廳舉辦數千場藝術饗宴，是山城重要的藝術文化平臺。為提供更專業優質的藝文空間，投入近2000萬元辦理優化工程，未來將提供更優質的場館和精彩演出。

修繕工程將傳統的手動操作懸吊系統升級為「全數位化電動吊具」，採用與台中國家歌劇院同級設備，可用電腦精準控制升降位置和速度，也可用於吊掛燈具或舞台布景。吊具系統採用中文操作介面，讓演藝團隊第一時間熟悉操作流程，大幅提升便利性及安全性。

觀眾席部分，將走道空間增加40％，前後排走道寬度達95公分，讓觀眾安全行走、舒適入座，並以友善空間的精神調整為820席座位。座椅採用日本知名品牌，符合人體工學，布面紋路融入豐原的漆藝文化，並設有專利緩起式裝置，採交錯型配置，每席都擁有最佳視野。

特別的是，觀眾席LED指引燈有別於一般劇場採用立面式，採用國內首創「平面式階梯燈」，小巧數字燈設置於走道平面，觀眾入場時能迅速找到座位，指引燈不會過亮而影響演出，兼顧場館安全指引功能和劇場演出效果。

(中時 )