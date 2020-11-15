「捷安侯」一把老虎鉗重出江湖 警起失竊自行車8台無人領

男子侯政隆綽號「捷安侯」，專偷高單價捷安特自行車，今年6月剛出獄又重操舊業，在捷運站、學校和公園一帶行竊，得手後騎到跳蚤市場變賣換現金，警方接獲報案後比對5年前的資料，鎖定「捷安侯」，9日持拘票逮捕竊嫌，並在住處發現12台還來不及賣出品牌自行車，訊後依加重竊盜罪移送北檢複訊。
48歲侯男專偷高價自行車，5年前曾被刑警大隊肅竊組逮獲，遭法院判決入監服刑，今年6月剛出獄，平時有手好閒，在捷運站、學校附近閒逛，看到高價的自行車放置在行人道、車架，就以隨身的老虎鉗，破壞鎖頭，整個過程不到1分鐘，隨即大搖大擺，將自行車當成自己的騎走。
侯得手後即到二手市場變賣換取現金，而被害人大多嫌麻煩不願報案，警方從侯住處起出12台腳踏車，有的是捷安特、美利達尚未找到失主，其中4台已發還。警方呼籲，停放腳踏車應加上大鎖固定在地上，或使用硬度較高的鎖頭，增加行竊難度，萬一失竊可提供明確的照片，以利查緝尋回失車。
(中時 )
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