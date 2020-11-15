大陸女星辛芷蕾近年陸續在《如懿傳》飾演心機嘉妃、《慶餘年》飾演直爽的海棠朵朵，再攀演藝事業高峰，辛芷蕾的人氣也跟著扶搖直上，不過辛芷蕾日前卻因為被拍到臉腫照，而遭譏是「馬王堆女屍」，隨著辛芷蕾曬近照駁發福後，她也連曬多張辣照，身材曲線全都露。

辛芷蕾辣穿貼身衣褲，大方秀出身材曲線。（圖／取材自辛芷蕾微博）

辛芷蕾日前被媒體拍到她明顯發福，原本有張美艷瓜子臉的她，卻成了大餅臉，辛芷蕾事後高EQ認了「確實胖了點兒～一點點～」，而對自我身材要求高的辛芷蕾，也火速在一周內瘦下來，她還曬出4張近照，坦率面對發福並發文：「我今天瘦了怎麼不拍我了？說好了不拍過兩天我可胖了」。

而辛芷蕾近日更是辣穿貼身衣褲，大方秀出身材曲線，照片中，辛芷蕾雖然穿一身黑、全身包緊緊，不過辛芷蕾依舊電力十足，辛芷蕾不論是彎腰或是舉手、抬腿動作，都讓她的纖細身材若隱若現。

辛芷蕾前凸後翹的辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，不少人都紛紛留言大讚：「姐 又瘦了啊」、「真的不胖」、「就是美女」、「最近美圖好多哇」、「辛芷蕾太好看了，身材好好」。

(中時新聞網)