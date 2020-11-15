豐原社區才藝星光秀活動包括民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、消防局長曾進財、豐原區長洪峰明、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添均到場同樂。（豐原區公所提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區公所14日晚間舉辦「豐原區109年社區才藝星光秀」活動，邀請23個優質社區發展協會班隊表演各類舞蹈、音樂演奏及歌曲演唱等節目；民政局長吳世瑋蒞臨現場與民眾同樂，現場設有市政宣導、清潔隊環保遊戲、戶政宣導及社區媽媽拿手特色美食園遊攤位，民眾在星光下看表演、逛攤位、啖美食、抽大獎。

吳世瑋表示，豐原社區才藝星光秀自2011年開辦以來，已連續舉辦10年，是豐原社區發展協會的年度盛事，公所重新整修藝文廣場，配合活動正式啟用，讓大家在全新的藝文廣場空間，欣賞各項精采絕倫的表演，希望藉此鼓勵社區居民積極參與社區建設及活動，提升社區共同意識，促進社區發展。

豐原區長洪峰明說明，豐原社區才藝星光秀舉辦至今每年均獲得民眾熱烈回響，此次活動除邀請各里辦公處、社區發展協會及市民共同參與外，並邀請轄內列冊低收入戶參加此次活動，共同感受社會的溫暖及社區的凝聚力。

社區才藝星光秀活動，民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、消防局長曾進財、豐原區長洪峰明、立法委員江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添均到場與居民同樂。

(中時 )