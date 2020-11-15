國立海洋大學陳姓教授遭女研究生指控涉嫌強脫她衣褲，意圖性侵，女研究生甚至向周刊爆料，引發軒然大波；但3年後案情逆轉。陳男拿出當時2人獨處的錄音檔，反控女研究生誣告等罪，高院依加重誹謗罪判女生徒刑6月，得易科罰金18萬元確定，另女生涉犯誣告罪部分，則重判8月徒刑，可上訴。

女研究生控稱，2015年4月25日深夜，陳男在生日當天，帶著紅酒、蛋糕到她住處，直到隔天早上才離去，期間陳男不僅親吻她嘴、胸部，還拉下她塑身衣後，抱怨很難脫，她不斷哭喊「我不愛你，我不想和你發生性關係」，陳才罷手。

女生向海大性平會檢舉，性平會認為性騷擾不成立，女生即向周刊爆料，並向檢方提告。檢方認罪嫌不足，將陳男不起訴確定。陳男反控女生誣告、加重誹謗罪。

一審審理時，法官勘驗當時的錄音檔，陳問：「妳有摸到那裡？」女生回：「有，有碰到。」陳則回「我小弟弟硬起來了。」且女生事後仍繼續與陳保持聯絡，並寫下「謝謝老師給我陪伴的機會」、「與教授相識，是很多女人的夢想吧」。一審依誣告罪判女生8月徒刑；另針對女生向周刊爆料涉犯加重誹謗罪，判她4月徒刑，得易科罰金12萬元。

案經上訴，高院就加重誹謗部分，改判女生徒刑6月，得易科罰金18萬元確定，另誣告罪部分則駁回上訴，女生仍被判刑8月，這部分可再上訴。

(中時 )