均一平台教育基金會今年與統一超商好鄰居文教基金會首次合作，在今年「星空探險隊」學習挑戰賽中，推出「星空特別獎勵」，預計送出上百份7-ELEVEN商品卡，總值高達30萬元；參賽者點閱「素養專區影片」還可加分，在12月即將登場的全國學習扶助成長測驗之際，為全國中小的學生過關助攻。

均一平台教育基金會自2015年開始，每年舉辦「星空探險隊」學習挑戰賽，去年吸引超過2萬位師生參與，是全國首創、規模也最大的線上學習競賽。

「讓學習不再是單打獨鬥，而是一場團隊趣味競賽！」星空探險隊主打以「班級」為單位報名，競賽排名採班級平均積分，所以參賽班級必須全員投入才能取得好成績，不僅培養學生團隊合作能力，還能營造班上正向學習氛圍。

均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯則指出，均一教育平台上已累積200多部的素養教學影片，主題包含數理、英文、理財、媒體素養等等，學生可以自己決定要學習的主題，依照自己想要的進度和方式學習。

統一超商好鄰居文教基金會表示，往年星空探險隊獎勵僅限於各年級全國排行榜前30名班級才能獲得，今年特別加碼提供「踴躍參賽獎」及「分享參賽心得抽獎」，讓即便沒有進入全國排行榜、但同樣認真投入的師生能因此受惠，藉此提升孩童參與感及閱讀力。

「星空探險隊」學習挑戰賽透過集點、頭貼抽獎、排行榜等遊戲化機制，讓學生在做均一習題、觀看教學影片的過程裡增添更多趣味性，比賽科目包含數學、自然、英文、公民等學科，所以學生能藉由星空密集地複習課業，打穩學習基礎，為年底的學扶成長測驗做好準備。

2020星空探險隊報名期間為11月2日至12月14日止，正式比賽為11月30日到12月25日，1到 9 年級國中小師生都能組隊報名，有興趣報名者只要到均一教育平台網站（http://www.junyiacademy.org/event/star-exploration-2020/），即能看即能看到完整參賽辦法。

(中時 )