桃園市消防局蘆竹分隊為強化轄內民眾用火用電防火意識，與桃園市麻吉愛心協會在蘆竹區光明河濱公園辦理「牛轉乾坤身障福利愛心園遊會」，更宣導用火用電安全、安裝住宅用火災警報器、避難逃生知識及CPR宣導等項目。

總召集人褚銘隆表示，協會由一群熱心且有愛心之志同道合的夥伴們來關注社會上相對較弱勢之族群，提供各項救助，其中包含含企業認同幫助、公部門支援協助等，盼這群在夾縫中求生存的艱苦人，感受社會的溫暖，勇敢自立。

為協助宣導，蘆竹分隊義消人員、蘆竹分隊防火宣導隊成員、蘆竹分隊救護義消等共同攜手合作來作公益，另為提高民眾汲取新知的興趣，現場分發居家防火安全手冊等宣導文宣，並搭配有獎徵答方式講解，讓整個會場至結束都充滿著熱絡學習精神與熱鬧氣氛，

蘆竹分隊分隊長余順明呼籲，希望藉由愛心活動能讓民眾能更知曉相關的防災知識，落實檢視自家環境，讓防災意識能深耕在民眾日常居家生活上。

(中時 )