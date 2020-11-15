為推廣台中市大甲、大安、外埔區生產的優質芋頭，農糧署台中分署與在地青農、生產合作社、道卡斯青年工作會等多個單位於外埔忘憂谷舉辦「甲安埔芋香豐收節」，立法院副院長蔡其昌及台中市議員施志昌、黃守達化身型男主廚，現場比拚芋頭結合咖哩的創意料理。

「甲安埔芋香豐收節」由農糧署台中分署與在地青農、生產合作社、道卡斯青年工作會、修平科技大學USR計畫、蔡其昌辦公室與施志昌服務處等多個單位共同舉辦，現場有芋頭結合咖哩的創意料理比賽、小農商品販售、探索教育活動與芋頭冰淇淋DIY等。

立法院副院長蔡其昌（左二）化身型男主廚，烹調結合芋頭、咖哩與蝦子的創意料理。（王文吉攝）

廳爵色太鼓集團謝一新、謝一德兄弟開發芋頭創意料理，結合咖哩、蝦子，令人食指大動。（王文吉攝）

芋頭咖哩飯競賽選用好侍食品贊助的咖哩塊及北海道白醬料理塊搭配芋頭食材，由甲安埔團隊自由發揮煮出創意咖哩飯，同時，邀請海線知名餐廳爵色太鼓集團謝一新、謝一德兄弟主廚，以甲安埔芋頭開發出美味桌菜。

蔡其昌、施志昌、黃守達與農委會副主委陳添壽也烹調結合芋頭、咖哩與蝦子的創意料理。謝一新、謝一德兄弟主廚從旁協助，他們指出，甲安埔的芋頭香氣濃郁，更能提升其他食材的風味，讓他們對甲安埔在地食材非常喜愛，經常至當地採買。

蔡其昌表示，一般人認為咖哩離不開馬鈴薯，但結合芋頭其實也十分對味。這次活動就是希望告訴大家甲安埔的芋頭非常棒，期待大家能夠多多採買，支持在地農業與食材。

施志昌說，今年因極端氣候出現高溫現象，加上高溫後的急降雨，導致芋頭發生白絹病與軟腐病，蔡其昌副院長與他緊急協調農委會和農業局補助受災芋農。藉此活動提供芋頭的加值應用，道卡斯青年工作會正與日商好侍食品研發芋頭料理包，為農民打開新通路。

黃守達表示，跨區來到外埔忘憂谷，除了看見美麗的稻浪，更品嘗到咖哩芋頭的好滋味，甲安埔芋頭值得大家一同來支持。

修平科技大學長期在外埔區協助農產品推廣及地方創生，專案中心主任李文明表示，修平科大與當地社團合作多年，從幽浮麥樂文化節到專業農業論壇講座，到現在的甲安埔芋香豐收節，透過實踐大學社會責任，協助在地農業升級以及舉辦地方創生活動。

活動現場並規劃在地音樂欣賞、芋頭美食品嘗、親子探索教育闖關等活動，施志昌也邀請東陽國小口琴隊到忘憂谷表演，並體驗製作手搖芋頭冰淇淋，度過悠閒愜意的周末假期。

(中時 )