行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，直稱今年台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引發軒然大波。有網友認為政府此舉帶頭散布假訊息，向內政部長信箱檢舉丁怡銘。對此，刑事局回應，因為這和假訊息本質不同，所以不會立案偵辦。資深媒體人謝寒冰譏諷表示，他來替刑事局翻譯一下，只有在野黨與老百姓才有假訊息的問題，不要破壞皇城內的和諧好嗎？

對於民眾向內政部檢舉丁怡銘散布假訊息一事，據綜合媒體報導，刑事局回應表示，該案件是因政府想對公共政策的提倡及說明，過程中造成輿情對於特定商家的誤解，丁怡銘已即時發新聞稿來澄清和說明，這和假訊息可能造成的「惡假害」本質不同，所以警方目前不會進行偵辦。不過，台北市警方表示，已受理該案。

對此，謝寒冰在臉書發文譏諷，丁怡銘被檢舉，刑事局說這是針對政府公共政策的提倡與說明，與「惡假害」的本質不同！他幫忙翻譯一下：政府怎樣都是「真善美」，只有在野黨與老百姓才有「惡假害」的問題，不要破壞皇城內的和諧好嗎？

底下網友也表示，「輸真慘（蘇貞昌）都能去耍官威問醫院長停車位有幾個飆罵了，碰到自家人是可以謜諒沒事的！韓國瑜警察局長有事就拔官，他自己人出事是可以原諒滴！」、「一句話，因為他們都是清官，我們是刁民」、「有政府會做圖攻擊在野黨都沒事！厲害了這個政府！」、「綠色恐怖再現啊」、「人民造謠被關三天，政府造謠吃牛肉麵」！

(中時新聞網)