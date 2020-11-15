純樸的台南楠西山區出現「溜鳥」怪人，20多歲的黃男11月初晚上10時在一戶住家騎樓前裸露生殖器，女屋主報案後，楠西分駐所連夜訪查及調閱監視器，12小時就找到「溜鳥」者，黃男到案坦承涉案，警方詢後將他依妨害風化罪嫌送辦。

台南市玉井分局表示，楠西分駐所日前受理一女子報案，聲稱有不明男子大約於晚上10時多在其住家騎樓前「溜鳥」，經鄰居發現後騎乘機車逃離現場。由於楠西地區民風純樸，警方受理後，分局長許敏能立即指示積極調查，鎖定年僅20多歲的黃男涉嫌重大。

經通知黃男到案說明，他坦承涉案，惟辯稱只是為滿足個人生理需求，別無他意。據了解，黃男有中度殘障手冊。

警方呼籲，民眾如有發現類此行為應立即報案，藉由法律途徑以告誡有「溜鳥」癖好之男子。另警方受理後僅僅花費12小時迅速偵破，除能撫定民眾不安之心理外，並能立即產生遏阻效用，告誡黃嫌不得再犯。

(中時 )