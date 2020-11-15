年末最盛大花卉慶典「新社花海暨台中國際花毯節」隆重登場，移民署中區事務大隊台中市第二服務站於新社花田民宿舉辦家庭教育課程暨法令宣導，宣傳明年外來人口統一證號將比照國人身分證編碼規格，讓外籍人士在台生活更便利；還邀請手作達人趙娟老師，與新住民家庭共同製作冬季必備「超滋潤護唇膏」，課程有法令新知又有手作小物，輕鬆有趣。

台中市第二服務站將家庭教育課程開拔至花海之城「新社」，進行明年即將變更的外來人口統一證號相關宣導，由於現行統一證號編碼與國人身分證號不同，因此將於明年初落實與國人身分證號一致的編碼規格，讓外籍人士可以在進行網路購物、訂票、醫療掛號等服務時，感受到在台生活暢行無阻。

大陸籍新住民講師趙娟指導DIY護唇膏。（移民署提供／王文吉台中傳真）

學員照著指令依序添加精油、蜜臘等各項天然材料。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站舉辦家庭教育課程暨法令宣導，宣傳明年外來人口統一證號將比照國人身分證編碼規格。（移民署提供／王文吉台中傳真）

活動邀請大陸籍新住民講師趙娟，指導DIY護唇膏，學員照著指令依序添加精油、蜜臘等各項天然材料，製作出自己專屬的護唇膏，享受手作樂趣，沉浸在充滿浪漫普羅旺斯的花海風情。

服務站站主任王驥表示，新住民朋友們就像台中國際花毯節今年主題夢遊仙境的愛麗絲一樣，從初到台灣時，既期待又緊張不安的心情，到放開心胸地面對新事物去學習與挑戰，突破重重困境，成為真正的台灣之子、女，正如此刻的花海，如此耀眼、如此繽紛綻放。

另外，移民署舉辦「統一證號小學堂」活動，就讀國小新住民子女及家長(2人1組)就可參加，報名時間自即日起至11月30日止，相關訊息及報名請參閱移民署網站。

(中時 )