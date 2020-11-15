女子職業高爾夫前世界第一艾莉雅（Ariya Jutanugarn）和姊姊茉莉雅（Moriya Jutanugarn）新冠肺炎病毒檢驗都呈陽性，兩人都退出下周在美國佛羅里達的LPGA鵜鶘女子錦標賽。

艾莉雅透過臉書粉專表示：「儘管對於疫情相當注意，很不幸地我跟姊姊茉莉雅還是病毒檢驗呈陽性，我們已經進行隔離，也協助官方追蹤所有跟我們有接觸的人們。」

艾莉雅是2016年英國女子公開賽、2018年美國女子公開賽兩場大賽冠軍，也是泰國第一位LPGA世界球后，她和茉莉雅表示，兩人是在本周稍早於美國確診，目前還未收到進一步資訊，而艾莉雅坦言自己身體狀況好多了，不過有暫時喪失味覺、呼吸困難等症狀。

上個月PGA世界球王強森（Dustin Johnson）也確診新冠肺炎，經過隔離、休息後重返PGA賽場，目前在美國名人賽三回合打完他暫居領先，有很大機會生涯首度穿上象徵名人賽冠軍的綠夾克。

(中時 )