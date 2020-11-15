連鎖超市龍頭全聯福利中心，不僅是許多婆婆媽媽們的最愛，不時也會推出新商品，讓民眾能用最優惠的價格，買到CP質高的商品。一名女網友表示，日前赴全聯卻驚見「麝香葡萄」只要，且架上僅剩1盒，讓她開心到直呼「走好運。」

原PO於《全聯消費經驗老實說》發文指出，在全聯驚見日本長野縣麝香葡萄，重點售價才99元，她興奮地將架上所剩的最後一盒搬回家拆開後，發現每一顆都完好，由於麝香葡萄要價不斐，但在全聯以這價位、品質，讓她直呼定是「今日搭捷運有讓座給老人，走好運。」

全聯驚見價格超佛心麝香葡萄，網友都暴動。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

全聯驚見價格超佛心麝香葡萄，有網友認為光是包裝就不只99元。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

貼文曝光後，網友紛紛替原PO感到開心「好幸運」、「感覺標錯價， 應該是990才對吧？！賺到…」、「很漂亮」、「超便宜」、「真的很便宜，等等來去買、「超漂亮超便宜」、「哪家全聯我要去掃貨」；其中更有網友問原PO口感時，原PO也熱情地回覆「甜，脆，多汁」。

另也有網友分享在市場買到的價格，並表示都比原PO買的貴上很多「好幸運！！今年麝香葡萄偏貴，上次看到一串1800」、「怎麼可能這個價錢我在別家全聯看到是699」、「好便宜，我外面買兩串2500」、「好幸運喔！我在Sogo超市買一串就600了」，不過，原PO也透露「應該是出清價，上星期看還要499元」。

(中時新聞網)