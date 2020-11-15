為推展全民運動風氣，展現原住民朋友的熱情與創意，台中市政府原住民族事務委員會14日在台中市民廣場舉辦「原舞曲-原住民熱舞創意比賽」，各路舞蹈高手齊聚現場，將融合原住民傳統歌舞特色，運用各式舞蹈風格發揮創意，在舞台上公開較勁。

原住民舞蹈創意比賽包括台中市長盧秀燕、中央原民會魯凱族聘用委員溫建華、布農族聘用委員阿里曼·伊斯達西拔爾、市府原民會主委林益陸、文化局長張大春、社會局長彭懷真、立法委員孔文吉、伍麗華、陳瑩、市議員朱元宏、黃仁均出席共襄盛舉。

盧秀燕表示，台中有許多原民朋友非常具有天份，富有藝術細胞，唱歌跳舞、手工藝等各項才藝均非常出色，市府在人潮眾多的市民廣場搭建平台，讓原民朋友的活力被大家看見，並祝福活動圓滿成功、大會順利。

原住民舞蹈創意比賽除來自大台中及鄰近縣市27組決賽隊伍尬舞較勁外，更邀請「動感歌姬-溫嵐Landy」和原火樂團一起HIGH翻市民廣場，現場民眾感受原住民文化的熱情與魅力；現場設有來自原民生活、工藝巧手的文創攤位，以及獨特風味的部落美食讓民眾體驗。

市府原民會說明，今年比賽分為台中組及中部外縣市組，總獎金突破30萬元，第1名獎金高達5萬元，期望藉由比賽提供傳統文化的新創意及露出機會，推廣原住民創意舞蹈特色並活化原住民族舞蹈產業與多元面貌，展現出原住民豐富文化內涵，體現台灣多元社會廣度，一同感受原民文化的熱情。

(中時 )