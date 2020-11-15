Luxy Girls成員「Cora可妹」是臺泰混血美女，臉蛋美艷、身材惹火，還有健康的小麥肌，獲得不少人的關注。近日她為節目扮演檳榔西施，前凸後翹的體態讓現場來賓吃足冰淇淋。

在節目單位的安排下，可妹前往辣妹檳榔攤換裝，桃紅色的外衫裡僅穿藍色內衣褲，上面還鑲有細緻的水鑽，將黝黑的古銅肌襯托得閃閃發亮；當她站在透明窗檯前包檳榔，緊實的肌肉線條一覽無遺，幾乎找不到一絲贅肉，完美的S型體態不僅讓男來賓看得心花怒放，就連性感網紅宛宛兒都大呼：「受不了，這真的受不了！」

事實上，可妹得知要扮檳榔西施時，一度對自己沒有自信，緊張地表示：「我拍起來會不會很台，有點擔心。」想不到成果展出後，大部分的來賓都一面倒認為超性感，就連網友也猛誇：「不是胸大就是身材好，可妹那肌肉線條才是真正的好身材，太好看了」、「可妹那套內衣真的很好看，身材也超美的，不輸維密的天使」、「可妹真的太正太完美」、「投可妹一票，因為她不但身材好又露得最多，寫真集就是穿越少越好看」。

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(中時新聞網)