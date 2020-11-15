美國華盛頓大學公共衛生學院成立50週年，特別選出50位「創造改變的人」(50 Changemakers)傑出校友，表彰在公共衛生領域中有傑出服務和卓越貢獻的校友。國家衛生研究院梁賡義院長獲頒此殊榮，極具代表意義。

梁賡義院長是國際頂尖的生物統計學家，以共同開發公共衛生研究中廣泛使用的「廣義線性模式於縱向資料分析」（Longitudinal DataAnalysis Using Generalized Linear Models）分析方法而聞名，當中發展出來之廣義估計公式（generalized estimating equation, GEE）廣為公共衛生領域的專家學者所使用，是一套相當實用的統計工具。

在過去的十年中，梁院長從研究學者的身分轉換為我國醫藥衛生研究發展的領導角色，不僅在擔任國立陽明大學校長期間，為國內培養許多公衛領域的優秀人才，在2017年底至國衛院擔任院長時，則著重於以提升臨床和公衛學術研究的品質，同時充分發揮國衛院身為我國「任務導向」研究機構的角色，協助政府在新冠肺炎(COVID-19)防疫期間進行防疫研究。

其中，由於梁賡義院長在公衛領域的卓越貢獻，亦獲政府任命為中央流行疫情指揮中心研發組組長，協助統合國內各界在新冠肺炎(COVID-19)疫苗、藥物及快篩試劑的發展方向，成為政府對抗此波疫情最堅實的後盾。

本次美國華盛頓大學公共衛生學院選出50位公衛領域的傑出校友，不僅是領導者、開拓者，也是教育者及創新者。華盛頓大學特地選在創校50週年的重要時刻頒獎表揚，為他們的不凡成就給予尊崇與肯定。

(中時 )