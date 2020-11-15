打扮光鮮亮麗的莫姓男子，駕駛近300萬保時捷Macan休旅車，佯稱「跟著我賺錢，就能開名車載美女」，實則進行買空賣空的「三角詐騙」，今年9月起，告訴親友投資每月獲利15％以上，待現金匯入帳戶後，他卻用於自己享樂，警方日前接獲租車公司報案，上週持拘票在苗栗一間修車廠逮捕莫男，依詐欺罪後續偵辦。

21歲莫男，平時有手好閒卻使用最新款手機、名牌精品包，穿著牛仔褲要價2萬元，車上還載著20歲的女友，2人四處裝闊，開名車到苗栗向親友炫富，聲稱認識大老闆，投資30萬每月可有5萬元利息，Line訊息都是「跟著我就會賺錢」的對話。

莫的親友答應後，他將租車公司的帳號轉給親友，匯款當作租車費用，每星期向租車公司延期多租1星期，得手後又開著名車找下一個目標，2個月下來已有5、6名親友報案，總計被騙70多萬，還有很多人被蒙在鼓裡。

租車公司發覺異狀，帳戶被列為警示帳戶，其他客戶無法將租車款匯入帳戶，租車公司老闆詢問警方，才恍然大悟，自己成了詐騙幫凶，莫拿著名車騙人投資，趕緊向警方說明，自己也是被害人。

警方循線在苗栗發現莫男，趁著他破胎維修時逮捕莫男，他還下跪求饒，要求警方小聲一點，不要讓維修廠的朋友知道名車是租來的，而身邊女子否認是一起行騙的女友，但警方仍將范女依詐欺函辦，案經士林地檢署檢察官複訊後諭令8萬元交保，但莫遲遲籌不到保釋金，改為限制住居。

(中時 )